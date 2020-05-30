2020-05-30T10:34:18+03:00
Общество

Родители Миши Жукова из Мурманска рассказали, как удалось собрать 200 миллионов рублей на его лечение

Теперь мальчик может получить лекарство, которое спасет его жизнь
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Скоро Миша Жуков получит препарат, который спасет его. Фото: vk.com/club190223159Скоро Миша Жуков получит препарат, который спасет его. Фото: vk.com/club190223159
Изменить размер текста:

Мама и папа Миши Жукова из Мурманска до сих пор не могут поверить в то, что удалось закрыть сбор для их сына. Миша - один из четырех детей-"смайликов" в Мурманской области: почти сразу после рождения ему поставили диагноз "спинальная мышечная атрофия самой тяжелой степени".

Мальчик получил препарат "Спинраза", который помогает от этого недуга, но принимать его надо пожизненно, а стоит один укол миллионы. Родители Миши приняли решение, что будут собирать деньги на самое дорогое лекарство в мире - американскую разработку "Золгенсма". Стоит он почти 200 миллионов рублей, но дает шанс, что ребенка вылечит всего один укол.

За почти пять месяцев люди со всей страны пожертвовали почти 45 миллионов рублей. Сумма большая, но сделать укол надо до двух лет, а времени оставалось очень мало: день рождения Миша отмечает 19 сентября. Времени оставалось все меньше, но случилось чудо: сбор закрыли! Но благодаря кому?

- Нам очень помогли рабочие из Белокаменки. Оставшуюся сумму также перечислил анонимный благотворитель через фонд адресной помощи, - рассказали родители Миши Андрей и Марина Жуковы.

Во вторник пройдет обсуждение с поставщиками лекарства, на котором станет известная окончательная стоимость препарата (она зависит в том числе и от курса доллара). После этого семья определится с клиникой, где Мише сделают заветный укол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Кировска просят помочь привести в порядок квартиру после пожара, в котором погиб человек. Северянка осталась и без мужа, и без жилья (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Родители Миши Жукова из Мурманска рассказали, как удалось собрать 200 миллионов рублей на его лечение
В Мурманске пропала 16-летняя школьница
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 30 мая 2020 года: 3136 зараженных в Мурманской области, 1886 выздоровевших, 7 умерших
В Мурманске женщина попала под автобус
Улицы Мурманска будут патрулировать казаки
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: почему жители Мурманской области не могут лечить коронавирус дома
Жителей Кировска просят помочь привести в порядок квартиру после пожара, в котором погиб человек
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 30 детей с COVID-19 госпитализированы в больницу
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: когда будут открыты спортзалы, фитнес-центр и большие магазины
Житель Мурманска из окна своей квартиры заметил в палисаднике труп
В министерстве строительства Мурманской области работает ФСБ
В Мурмашах паводок начал размывать дорогу
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Будем наказывать тех, кто приезжает на семужью рыбалку и не соблюдает самоизоляцию»
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Апатитах и Кировске введут электронные пропуска
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе провели более 90 тысяч тестов на коронавирус
Глава Роспотребнадзора по Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Наша задача, чтобы один человек заражал не более одного человека»