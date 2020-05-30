Родители Миши Жукова из Мурманска рассказали, как удалось собрать 200 миллионов рублей на его лечение

30 Май 2020 2020-05-30T10:34:18+03:00

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Мама и папа Миши Жукова из Мурманска до сих пор не могут поверить в то, что удалось закрыть сбор для их сына. Миша - один из четырех детей-"смайликов" в Мурманской области: почти сразу после рождения ему поставили диагноз "спинальная мышечная атрофия самой тяжелой степени".

Мальчик получил препарат "Спинраза", который помогает от этого недуга, но принимать его надо пожизненно, а стоит один укол миллионы. Родители Миши приняли решение, что будут собирать деньги на самое дорогое лекарство в мире - американскую разработку "Золгенсма". Стоит он почти 200 миллионов рублей, но дает шанс, что ребенка вылечит всего один укол.

За почти пять месяцев люди со всей страны пожертвовали почти 45 миллионов рублей. Сумма большая, но сделать укол надо до двух лет, а времени оставалось очень мало: день рождения Миша отмечает 19 сентября. Времени оставалось все меньше, но случилось чудо: сбор закрыли! Но благодаря кому?

- Нам очень помогли рабочие из Белокаменки. Оставшуюся сумму также перечислил анонимный благотворитель через фонд адресной помощи, - рассказали родители Миши Андрей и Марина Жуковы.

Во вторник пройдет обсуждение с поставщиками лекарства, на котором станет известная окончательная стоимость препарата (она зависит в том числе и от курса доллара). После этого семья определится с клиникой, где Мише сделают заветный укол.

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ИСТОЧНИК KP.RU