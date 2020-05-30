2020-05-30T09:54:53+03:00
Общество

В Мурманске пропала 16-летняя школьница

Елизавету Кожину ищут вторые сутки
Ника СВЕТЛОВА
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Елизавету ищут с 28 мая. Фото: vk.com/murmanspas51Елизавету ищут с 28 мая. Фото: vk.com/murmanspas51
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В Мурманской области на данный момент ищут около 30 человек, которые пропали без вести. Это и те, кто ушел из дома и не вернулся, и те, кто исчез на рыбалке. 28 мая список пополнился.

В четверг 16-летняя Елизавета Кожина ушла из дома №15 на улице Шевченко в Мурманске, и с тех пор ее место нахождения неизвестно.

Примет: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, темно-рыжие волосы, карие глаза, шрам слева над верхней губой.

Была одета в черно-белую ветровку, серое трикотажное платье длиной чуть выше колена, белые кеды.

Всех, кто может помочь с поисками Елизаветы Кожиной, просят позвонить по телефонам полиции 02, 102, 40-60-10 или волонтерам отряда "МурманСпас" 8911-311-70-20 или 8911-339-89-41.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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