2020-05-30T06:50:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 30 мая 2020 года: 3136 зараженных в Мурманской области, 1886 выздоровевших, 7 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 30 мая 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Врачи вылечили больше половины заболевших коронавирусом.Врачи вылечили больше половины заболевших коронавирусом.Фото: Иван МАКЕЕВ
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3136 зараженных, 1886 выздоровевших и 7 умерших – такова картина эпидемии коронавируса в Мурманской области. Несмотря на все усилия и меры, одолеть COVID-19 пока не удается. Как только ситуация стабилизируется в одном очаге, происходит новая вспышка в другом месте.

По последним данным оперативного штаба Мурманской области, пятерка лидеров выглядит так: в Белокаменке заражен 2281 рабочий (+1 за сутки), Мурманске – 370 (+26 за сутки), Апатитах – 155 (+5 за сутки), Кировске – 94 и Североморске – 65 (+4 за сутки). Другие муниципалитеты отстают от них, но нельзя сказать, что сильно: в Мончегорске – 42 (+13 за сутки), Кольском районе – 39, Печенгском районе – 38, Полярном – 21, Кандалакшском районе - 8, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Оленегорске – 5, Ловозерском районе – 4, Ковдоре и Терском районе – по одному.

Всего на лечении находятся 1243 человека, из которых 30 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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