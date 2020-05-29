Третьего осужденного, устроившего массовые беспорядки в колонии в Мурмашах, задержали в Приморском крае

29 Май 2020 2020-05-29T11:23:38+03:00

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Почти два с половиной года понадобилось следователям, чтобы привлечь всех зачинщиков массовых беспорядков в исправительной колонии строгого режима №18 в Мурмашах. Напомним: бунт вспыхнул в декабре 2017 года после того, как проверяющий забрал у осужденных неположенные по условиям режима личные вещи. Возмущенные сидельцы разожгли костры и разгромили кабинет начальника отряда. Беспорядки подавили, а их зачинщикам пришлось отвечать по закону.

Из трех инициаторов конфликта один умер, второму – 25-летнему мужчине – продлили срок пребывания в колонии на три года. Теперь пришла очередь третьего.

- 39-летний осужденный спустя непродолжительное время после совершения массовых беспорядков был освобожден из колонии по окончании срока за прежние преступления и скрылся. В июне 2019 года его задержали в Пермском крае и заключили под стражу, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Мужчина признался, что был недоволен условиями содержания и устроил массовые беспорядки в исправительном учреждении. В содеянном он раскаялся. Суд признал его виновным по части 2 статьи 212 УК РФ «Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами и уничтожением имущества» и отправил его в колонию на два года.

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