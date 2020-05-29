В Полярном не стали менять приговор двум последователям "Свидетелей Иеговы"*

29 Май 2020 2020-05-29T08:56:06+03:00

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В городах Мурманской области еще сохранились последователи запрещенный в России организации "Свидетели Иеговы". В прошлом году сотрудники ФСБ выявили их в Мурманске.

А в январе этого года приговор вынесли жителям Полярного, но они были с ним не согласны. Двое мужчин признались, что много лет были приверженцами запрещенной организации, но в суде свою вину не признали и подали апелляцию.

Еще в 2016 году, когда стало известно о незаконной деятельности северян - они попались на распространении экстремистской литературы, прокуратура вынесла предписание организатору секты. Но мужчины не остановились. Тогда в апреле 2018 года против них было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ «Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности...».

Оба получили наказание в виде штрафов: 300 и 350 тысяч рублей. Попытка обжаловать приговор успехом не увенчалась. Приговор вступил в силу.

* "Свидетели Иеговы" - запрещенная в России организация

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