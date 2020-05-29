2020-05-29T08:56:06+03:00
Происшествия

В Полярном не стали менять приговор двум последователям "Свидетелей Иеговы"*

Мужчины получили штрафы в 300 и 350 тысяч рублей
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Мужчины пытались обжаловать приговор, но безуспешно.Мужчины пытались обжаловать приговор, но безуспешно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В городах Мурманской области еще сохранились последователи запрещенный в России организации "Свидетели Иеговы". В прошлом году сотрудники ФСБ выявили их в Мурманске.

А в январе этого года приговор вынесли жителям Полярного, но они были с ним не согласны. Двое мужчин признались, что много лет были приверженцами запрещенной организации, но в суде свою вину не признали и подали апелляцию.

Еще в 2016 году, когда стало известно о незаконной деятельности северян - они попались на распространении экстремистской литературы, прокуратура вынесла предписание организатору секты. Но мужчины не остановились. Тогда в апреле 2018 года против них было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ «Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности...».

Оба получили наказание в виде штрафов: 300 и 350 тысяч рублей. Попытка обжаловать приговор успехом не увенчалась. Приговор вступил в силу.

* "Свидетели Иеговы" - запрещенная в России организация

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пытавшихся убежать в Норвегию по Баренцевому морю сирийцев задерживали с вертолетом и стрельбой. Сотрудники ФСБ нашли организатора их опасной вылазки [видео] (Подробности)

В Мурманской области многодетная семья из Судана без документов пыталась перебраться через границу в Норвегию. В ФСБ возбудили уголовное дело и отправили иностранцев под стражу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурмашах паводок начал размывать дорогу
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Будем наказывать тех, кто приезжает на семужью рыбалку и не соблюдает самоизоляцию»
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Апатитах и Кировске введут электронные пропуска
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе провели более 90 тысяч тестов на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Наша задача, чтобы один человек заражал не более одного человека»
Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В Мурманской области изменилась форма заболеваемости коронавирусом»
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «До 15 июня сохраняются ограничения в городах, где запрещены выезд и въезд»
Северный флот о ситуации с коронавирусом: «Вспышки на крейсере «Петр Великий» нет»
Третьего осужденного, устроившего массовые беспорядки в колонии в Мурмашах, задержали в Приморском крае
В Оленегорске мать четырех детей вышла замуж и сменила фамилию, чтобы не платить алименты
В Полярном не стали менять приговор двум последователям "Свидетелей Иеговы"*
Осужденных могут привлечь к уборке более 30 водных объектов в Мурманской области
Северяне создали петицию с требованием наказать виновницу смертельной аварии в Апатитах
В Мурманской области установили четвертый класс пожарной опасности
Рекультивацию пометохранилища птицефабрики "Снежная" в Мурманской области отложили на два года
Бизнесвумен, устроившая смертельное ДТП в Апатитах, признала свою вину лишь частично
Истощенных собак из Молочного обследуют ветеринары
В Мурманской области появились сертификаты на дополнительное образование
Когда состоится «Последний звонок-2020»-онлайн в Мурманске и кто станет его гостем
В рамках нацпроекта "Здоровье" в Мурманской области построят вертолетную площадку и реконструируют онкодиспансер
Андрей Чибис: "Губернаторство - это миссия. Но моей семье не хватает общения со мной"
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: для отпускников могут отменить обязательный 14-дневный режим самоизоляции
За лучший проект реконструкции Долины Уюта в Мурманске заплатят почти 6 миллионов рублей
Ведущие Авторадио «Мурзилки International» спели про отдых в Мурманске
Мурманск попал в число городов, где жители больше всего боятся потерять работу