2020-05-28T16:47:19+03:00
Общество

В Мурманской области установили четвертый класс пожарной опасности

Правда, пока ограничения касаются только Кандалакшского и Терского районов
Елена ЧУМАКОВА
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Костер в лесу лучше не разводить.Костер в лесу лучше не разводить.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Снег едва успел сойти, да и то не везде. А северян, было обрадовавшихся теплой погоде, уже попросили соблюдать ряд правил.

Напомним: с 15 мая в Мурманской области начался пожароопасный сезон, а спустя две недели в региональном МЧС объявили высокий класс пожарной опасности.

- С 29 мая по 1 июня на юге Кандалакшского района и в Терском районе сохранится 4 региональный класс пожарной опасности, - информируют северян в ведомстве. – Просим жителей этих районов воздержаться от поездок на природу и организации пикников в лесу, соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае обнаружения лесного пожара или задымления немедленно сообщить об этом в ЕДДС.

Иными словами, в лес ходить можно, но вот разводить огонь или кидать окурки все же не стоит, как бы от неосторожной искры не вспыхнуло пламя, которое могло бы объять несколько гектаров легких Кольского полуострова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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