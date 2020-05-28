В Мурманской области установили четвертый класс пожарной опасности

28 Май 2020 2020-05-28T16:47:19+03:00

Костер в лесу лучше не разводить. Фото: Иван МАКЕЕВ

Правда, пока ограничения касаются только Кандалакшского и Терского районов

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Снег едва успел сойти, да и то не везде. А северян, было обрадовавшихся теплой погоде, уже попросили соблюдать ряд правил.

Напомним: с 15 мая в Мурманской области начался пожароопасный сезон, а спустя две недели в региональном МЧС объявили высокий класс пожарной опасности.

- С 29 мая по 1 июня на юге Кандалакшского района и в Терском районе сохранится 4 региональный класс пожарной опасности, - информируют северян в ведомстве. – Просим жителей этих районов воздержаться от поездок на природу и организации пикников в лесу, соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае обнаружения лесного пожара или задымления немедленно сообщить об этом в ЕДДС.

Иными словами, в лес ходить можно, но вот разводить огонь или кидать окурки все же не стоит, как бы от неосторожной искры не вспыхнуло пламя, которое могло бы объять несколько гектаров легких Кольского полуострова.

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