2020-05-28T12:51:04+03:00
Общество

В Мурманской области появились сертификаты на дополнительное образование

Только в Кольском районе уже выдано более 900 таких документов
Елена ЧУМАКОВА
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Теперь ребятишки будут заниматься тем, чем им нравится за счет государства.Теперь ребятишки будут заниматься тем, чем им нравится за счет государства.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Не всегда предложенные учреждениями дополнительного образования услуги отвечают запросам конкретного ребенка, и родителям приходится вести его на платные секции и кружки. Эту ситуацию решили преломить в министерстве образования и науки Мурманской области.

- Средства, которые выделяются государством на дополнительное образование, должны быть направлены на запрос ребенка. Особенность системы сертификатов в том, что ребенок сможет посещать не только государственные, но и негосударственные учреждения, - рассказывает министр образования и науки Мурманской области Анна Головина.

Кроме того сертификат позволит повысить конкуренцию на рынке услуг дополнительного образования, а, следовательно, и их качество. Получить сертификат смогут все дети в возрасте от 5 до 18 лет. Для этого их родителям достаточно подать заявку на портале и затем подтвердить ее, предоставив документы в уполномоченную организацию, которая и активирует сертификат.

- В Кольском районе выдано более 900 сертификатов дополнительного образования, - подчеркнула Елена Новикова, главный специалист Управления образования администрации Кольского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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