В Мурманской области появились сертификаты на дополнительное образование

28 Май 2020 2020-05-28T12:51:04+03:00

Теперь ребятишки будут заниматься тем, чем им нравится за счет государства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Только в Кольском районе уже выдано более 900 таких документов

Изменить размер текста: A A

Не всегда предложенные учреждениями дополнительного образования услуги отвечают запросам конкретного ребенка, и родителям приходится вести его на платные секции и кружки. Эту ситуацию решили преломить в министерстве образования и науки Мурманской области.

- Средства, которые выделяются государством на дополнительное образование, должны быть направлены на запрос ребенка. Особенность системы сертификатов в том, что ребенок сможет посещать не только государственные, но и негосударственные учреждения, - рассказывает министр образования и науки Мурманской области Анна Головина.

Кроме того сертификат позволит повысить конкуренцию на рынке услуг дополнительного образования, а, следовательно, и их качество. Получить сертификат смогут все дети в возрасте от 5 до 18 лет. Для этого их родителям достаточно подать заявку на портале и затем подтвердить ее, предоставив документы в уполномоченную организацию, которая и активирует сертификат.

- В Кольском районе выдано более 900 сертификатов дополнительного образования, - подчеркнула Елена Новикова, главный специалист Управления образования администрации Кольского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманск попал в число городов, где жители больше всего боятся потерять работу. Меньше всего опасаются в Махачкале, Грозном, Сургуте, Нижнем Тагиле, Магнитогорске (Подробности)

Жителям Мурманской области, которые потеряли оплачиваемую дорогу в отпуск из-за коронавируса, перенесут ее на 2021 год. Но касается такая привилегия только бюджетников и тех, кто борется с COVID-19 (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU