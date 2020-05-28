2020-05-28T12:23:16+03:00
Общество

Когда состоится «Последний звонок – 2020»-онлайн в Мурманске и кто станет его гостем

Традиционный праздник выпускников пришлось отменить из-за пандемии коронавируса [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Отмечать окончания школы выпускникам придется в режиме онлайн.Отмечать окончания школы выпускникам придется в режиме онлайн.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Новая коронавирусная инфекция внесла коррективы в жизнь северян. Но, пожалуй, сильнее всего она ударила по школьникам, выпускающимся в этом году из стен родных образовательных учреждений. Им изрядно пришлось поволноваться из-за переносов сроков сдачи ЕГЭ, а также пришлось остаться без долгожданного традиционного праздника.

Однако, как и обещала министр образования и науки Заполярья Анна Головина, выпускников без праздника не оставят и переведут «Последний звонок-2020» в режим онлайн. Он состоится 30 мая в 12.00.

На праздник к выпускникам придут губернатор Мурманской области Андрей Чибис, руководители Мурманского арктического университета, Мурманского технического университета, Мурманского медицинского колледжа и Мурманского индустриального колледжа, а также представители ведущих предприятий региона. Гости расскажут выпускникам о поступлении и дальнейшем трудоустройстве, а также ответят на их вопросы.

"Последний звонок - 2020" в Мурманске пройдет онлайн.Автор: Министерство образования и науки Мурманской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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