2020-05-28T12:15:48+03:00
Здоровье

В рамках нацпроекта "Здоровье" в Мурманской области построят вертолетную площадку и реконструируют онкодиспансер

Общий бюджет на все проекты составит 3,43 миллиарда рублей
Мария ПАШЕНКОВА
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Большая часть денег в рамках нацпроекта "Здоровья" направят на борьбу с онкологическими заболеваниями.Большая часть денег в рамках нацпроекта "Здоровья" направят на борьбу с онкологическими заболеваниями.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На заседании правительства Мурманской области 28 мая заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева сообщила о том, как реализуются нацпроекты в регионе.

Так, в рамках нацпроекта "Здоровье" в Заполярье выполняют семь региональных проектов. Общий бюджет - 3,43 миллиарда рублей. В том числе 2,4 миллиарда направили на борьбу с онкологическими заболеваниями, например, реконструкция и техническое обновление Мурманского областного онкологического диспансера. В этом году запланированы проектирование и гоэкспертиза.

Также в 2020 году в Ковдоре построят вертолетную площадку - работы должны завершить до осени.

Как отметила Елена Дягилева, есть два риска по этому нацпроекту. Первый - не достичь нужного показателя по профосмотрам северян, так как из-за коронавируса временно остановлена диспансеризация и т.д. Второй - не удасться снизить больничную летальность от острого нарушения мозгового кровообращения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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