Андрей Чибис: "Губернаторство - это миссия. Но моей семье не хватает общения со мной"

28 Май 2020 2020-05-28T11:43:09+03:00

Андрей Чибис рассказал, что ему не хватает общения с семьей. Фото: правительство Мурманской области

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Отдыхает ли губернатор, сколько часов спит и не живет ли на работе? Этот вопрос стал особенно актуален во всех регионах страны, когда коронавирус спутал все карты и заставил быть в строю круглосуточно.

Андрей Чибис в разговоре с руководителем департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарьей Кислицыной рассказал, как справляется с выросшим объемом работы.

- Моей семье огромное спасибо за то, что относится с пониманием. Конечно, мне не хватает общения с ними, а им не хватает со мной. Я стараюсь хотя бы половину воскресения заполучить, чтобы с ними пообщаться. Приезжаю поздно домой, а меня дожидается дочка. Успеваем что-то обсудить, - пояснил глава региона.

Он отметил, что из-за коронавируса нагрузка на него и его подчиненных выросла, но в Заполярье не опустили руки и не забыли про другие задачи, например, выполнение нацпроектов.

- Все мы в драйве, несмотря на тяжелейшую нагрузку. Сразу определились, что коронавирус коронавирусом, но это не должно отвлечь нас от развития и решения насущных задач, - отметил Андрей Чибис. - Губернаторство – это миссия.

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