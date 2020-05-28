Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: для отпускников могут отменить обязательный 14-дней режим самоизоляции

28 Май 2020 2020-05-28T10:51:30+03:00

Его могут заменить на двойное тестирование на коронавирус

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В Мурманской области сейчас действует правило для всех, кто прибывает из-за пределов региона: после возвращения надо провести 14 дней дома на самоизоляции, а на 10 день сдать анализ на коронавирус. Но в ближайшее время ситуация может измениться.

- Для начала скажу, что ездить в отпуск можно, - отметил губернатор Андрей Чибис в разговоре с руководителем департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарьей Кислицыной. - Сейчас мы ведем работу с региональным Роспотребнадзором, чтобы изменить процедуру, скорректировать ее на двухкратное тестирование на коронавирус.

Особенно важно это для родителей, которые выезжают за пределы Кольского полуострова только чтобы вывезти детей к родственникам. Глава Мурманской области отметил, что решение может быть принято уже на следующей неделе.

Также в регионе этим летом хотят сделать особенную ставку на внутренний туризм, чтобы северяне могли отдохнуть на малой Родине, а не мучиться от неизвестности. можно ли ехать в другие субъекты. Приоритет будет у детей, которым организуют летние лагеря.

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