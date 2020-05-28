28 Май 2020 2020-05-28T09:55:13+03:00

Отдых у Баренцева моря может стать незабываемым. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В разгар пандемии россиянам советуют ехать на Баренцево море [видео]

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Отпуска в этом году у многих россиян накрылись медным тазом. Особенно грустно тем, кто уже купил путевки в другие страны, а тут закрыли границы.

Правда, есть небольшая надежда, что отдохнуть летом все же можно будет на отечественных курортах. Таким в штуку назвали и Заполярье.

Ведущие Авторадио из «Мурзилки International» спели песню про отдых в Мурманске.

- Едем с миленькой прочь от тоски. Ждут нас крабы и печень трески. Там в июне плюс пять - очень зябко гулять, не забудь шерстяные носки, - спели ведущие.

Напомним: ранее Forbes назвал Мурманск одним из самых недооцененных городов в России. И призывает туристов отправиться в столицу Заполярья после пандемии коронавирус.

Ранее Мурманская область не раз становилась одним из самых привлекательных для туристов регионов.

Ведущие Авторадио Мурзилки International спели про отдых в Мурманске.

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