Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 28 мая 2020 года: 3030 зараженных в Мурманской области, 7 умерших

28 Май 2020 2020-05-28T04:23:02+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 28 мая 2020 года

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3030 зараженных, 1676 выздоровели, 7 погибли – таков итог эпидемии коронавируса в Мурманской области на 28 мая 2020 года. При этом, как бы это ни было печально, коварной инфекции удалось пробраться еще в один уголок Кольского полуострова.

Согласно последней информации оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в Белокаменке заражено 2276 рабочих (+9 за сутки). На втором месте регионального рейтинга заболевших - Мурманск с 307 инфицированными жителями (+29 за сутки). На третьем остаются Апатиты, где вирус подхватили 146 человек (+3 за сутки)

В Кировске – 89 подтвержденных случаев COVID-19, Североморске – 59 (+3 за сутки), Печенгском районе - 38, Кольском районе – 37, Мончегорске – 26 (+7 за сутки), Полярном – 21, Кандалакшском районе – 8 (+1 за сутки), Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Оленегорске – 5, Ловозерском районе – 4, Ковдоре и Терском районе – по одному.

Под наблюдением остаются 1347 северян.

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ИСТОЧНИК KP.RU