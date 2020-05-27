В Абрам-Мысе со скал, отрезанных приливом, спасли четырех детей

27 Май 2020 2020-05-27T17:50:50+03:00

До большой земли было рукой подать, но без лодки не добраться. Фото: Аварийно-спасательный отряд Мурманска

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Так хорошо гулять в такую погоду у Кольского залива, изучая, что осталось на берегу после отлива. Любопытство, конечно, не порок, но удовлетворяя его, не стоит забывать про осторожность. Именно это не учли и юные Робинзоны из Абрам-Мыса.

- 26 мая на номер 112 поступило сообщение о том, что в микрорайоне Абрам-Мыс на скалах, отрезанных приливом, оказались четверо детей. Это произошло в районе старых причалов, - рассказывают в Аварийно-спасательном отряде Мурманска.

Дежурившие в тот день спасатели немедленно выехали на место и доставили терпящих бедствие Робинзонов на большую землю на лодке. Там их уже ждали переволновавшиеся родители.

К счастью, помощь к этим юным искателям приключений пришла во время, и все закончилось благополучно. Ведь еще не утихла история с 4-летней Альбиной Кайрис, которая пропала в Алакуртти. Спустя несколько дней спасатели нашли ее тело в реке.

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