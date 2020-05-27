Министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: "Подземного паркина на Пяти Углах не будет"
Не так давно Центр городского развития Мурманской области представил проект реконструкции Пяти Углов в Мурманске. Начать работы по преображению главной площади в городе должны были уже в этом году, однако губернатор Андрей Чибис сообщил, что они откладываются на год. А выделенные средства направят на ремонт дворов.
При этом проект по Пяти Углам претерпит определенные измененияй.
- Подземный паркинг было решено не строить. Старожили помнят особенности ландшафта этой территории, на каком болоте строили "Арктику". Ради 126 машин тратить большие деньги считаем нецелесообразным, - рассказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Ольга Вовк.
Она отметила, что будет решаться вопрос о транспортной доступности вокруг площади, в том числе с парковочными местами.
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