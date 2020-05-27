"НОВАТЭК" вложит в развитие Мурманской области 6 миллиардов рублей

27 Май 2020 2020-05-27T16:02:39+03:00

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Компания "НОВАТЭК" - один из резидентов территории опережающего развития "Столица Арктики". Более того, это крупнейший ее участник: по итогам строительства Центра крупнотоннажных морских сооружений объем инвестиций составит 79 миллиардов рублей, будет создано 15 тысяч новых рабочих мест.

27 мая губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития Мурманской области.

- Соглашение о сотрудничестве, которые мы сегодня заключили, – это 6,1 миллиарда рублей инвестиций в социальную сферу на ближайшие 10 лет. Два ключевых акцента – это развитие образования и спорта, и, прежде всего, подготовка специалистов для Арктики. Мы планируем перезагрузить наш Мурманский государственный технический университет. Только в этом году компания «НОВАТЭК» проинвестирует 400 миллионов рублей на развитие этих направлений, – рассказал по итогам встречи Андрей Чибис.

Деньги будут направлены на здравоохранение, образование, спорт, культуру и т.д.

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