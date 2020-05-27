Гарик Сукачев судится из-за гонорара за концерт в Мурманске

27 Май 2020 2020-05-27T15:33:48+03:00

Гарик Сукачев так и не увидел гонорар за концерт в Мурманске. Фото: Иван МАКЕЕВ

Деньги исполнитель не может получить два года

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17 ноября 2018 года Гарик Сукачев дал концерт в Мурманске вместе со своей группой "Бригада С".

- Грандиозное шоу в преддверии юбилея фронтмена группы. На сцене культовый состав группы - Гарик Сукачев, Сергей Воронов и Сергей Галанин! - обещали организаторы из компании "Новая сцена".

Концерт прошел, северяне были в восторге, а вот Гарик Сукачев... не увидел гонорар. Он подал в суд на "Новую сцену", чтобы та выплатила ему заработанные деньги.

- Сумма долга компании составляет 6 миллионов рублей. Гарик Сукачев уже победил в первой инстанции, однако продюсерская компания подала ответную жалобу, - пишет сайт www.nashe.ru.

Напомним: в ноябре 2019 года в Мурманске не состоялся концерт Ирины Аллегровой, которая якобы не захотела выступать из-за холодав Ледовом дворце спорта.

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