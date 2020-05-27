Когда в Мурманске отключат отопление весной 2020 года

27 Май 2020 2020-05-27T13:45:57+03:00

С 28 мая в Мурманске похолодает, а батареи станут холодными. Фото: Александр ГЛУЗ

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Вот уже неделю как в Мурманской области стоит прекрасная весеняя погода, которая манит северян из душных квартир на свежий воздух.

Уже пять дней среднесуточная температура воздуха не опускается ниже +8, а значит, скоро батареи станут холодными.

- По многочисленным просьбам жителей города я принял решение о завершении отопительного сезона, начиная с 8.00 28 мая 2020 года. А далее мы вместе с ресурсоснабжающими компаниями и управляющими организациями сразу начинаем активно готовиться к следующей зиме и новому отопительному сезону, - сообщил глава администрации Мурманска Евгений Никора.

У северян есть примета: как только отключают отопление, сразу приходит похолодание. Как будет в этом году?

- Окончание отопительного сезона произойдет ровно в момент ослабления позиций нашего антициклона. Температура понизится, солнце спрячется, пройдут дожди. Но не все так плохо, 1-3 дня мы может и побудем на рубеже среднесуточной +8, к июню по предварительным прогнозам вновь имеется тренд в сторону тепла, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

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ИСТОЧНИК KP.RU