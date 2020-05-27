С 1 июля в Мурманской области введут налог для самозанятых

27 Май 2020 2020-05-27T12:19:53+03:00

Физические лица будут платить 4% от своих доходов, юридические и ИП - 6%

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На очередном заседании в Мурманской областной Думе был рассмотрен законопроект о введении налога для самозанятых северян. Такой налог с января 2019 года в качестве экспериментов ввели в ряде регионов: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане, в 2020 году к нему подключили еще 19 субъектов. А в Мурманской области его предложили в региональном правительстве.

Как отметила вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова, новая мера поможет предпринимателям выйти из тени, воспользоваться льготами и государственной поддержкой.

- Налог для самозанятых жителей Мурманской области предлагается ввести с 1 июля. Это те северяне, кто работает без работодателя,наемных рабочих и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Для физических лиц он будет составлять 4%, для ИП и юридических лиц - 6%, - сообщил на заседании парламента вице-губернатор Дмитрий Филиппов.

Для того, чтобы перейти на новую меру налогообложения, надо будет зарегистрироваться через приложение "Мой налог". При этом предприниматели смогут выбирать систему налогообложения, которая им удобна: например, одну по основному виду деятельность, и другую - для самозанятых - по другому.

Депутаты положительно проголосовали за законопроект.

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