2020-05-27T11:33:59+03:00
Происшествия

Жителя Мурманской области задержали в Санкт-Петербурге за изнасилование

35-летний мужчина напал на девушку в ее квартире
Ника СВЕТЛОВА
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Житель Мурманской области сейчас находится в изоляторе.Житель Мурманской области сейчас находится в изоляторе.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Около часа ночи 25 мая у дома №44 на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге задержали 35-летнего жителя Мурманской области. Ему предъявили обвинение в изнасиловании местной жительницы.

Само преступление произошло за два дня до этого в доме №47 по Среднеохтинскому проспекту.

- Злоумышленник изнасиловал 24-летнюю хозяйку квартиры, безработную. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Причастность приезжего к изнасилованию была установлена в результате проверки следов пальцев рук, изъятых с места происшествия. Подозреваемый помещен в изолятор, - сообщает сайт moika78-ru.

Помимо этого выяснилось, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области житель Мурманской области находился без регистрации.

Напомним: прошлым летом житель Заполярья пытался изнасиловать девушки из Ростова-на-Дону в Сочи. К счастью, его жертве удалось вырваться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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