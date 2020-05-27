Жителя Мурманской области задержали в Санкт-Петербурге за изнасилование
Около часа ночи 25 мая у дома №44 на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге задержали 35-летнего жителя Мурманской области. Ему предъявили обвинение в изнасиловании местной жительницы.
Само преступление произошло за два дня до этого в доме №47 по Среднеохтинскому проспекту.
- Злоумышленник изнасиловал 24-летнюю хозяйку квартиры, безработную. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Причастность приезжего к изнасилованию была установлена в результате проверки следов пальцев рук, изъятых с места происшествия. Подозреваемый помещен в изолятор, - сообщает сайт moika78-ru.
Помимо этого выяснилось, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области житель Мурманской области находился без регистрации.
Напомним: прошлым летом житель Заполярья пытался изнасиловать девушки из Ростова-на-Дону в Сочи. К счастью, его жертве удалось вырваться.
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