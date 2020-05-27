Жителей Мурманска возмутили загорающие на мемориале защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны
Города в Мурманской области обычно не готовы к теплу. У нас мало пляжей, зеленых зон для отдыха, где можно насладиться хорошей погодой. Поэтому северянам приходится искать уголки где только можно.
В Мурманске, не найдя места у Семеновского озера, горожане уходят позагорать в сопки или к памятнику "Алеше". Здесь тоже можно расположиться в зеленой зоне с красивым видом на город. Но некоторые решили, что будет удобнее расположиться на самом мемориале защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.
- Хотелось бы напомнить, что рядом с фигурой солдата — покатая трехгранная пирамида-это приспущенное в знак скорби по павшим воинам боевое знамя. Это не место для курения и веселых посиделок в хорошую погоду! Ежегодно монумент реставрируют вот из-за таких бегунов, - взывают к подросткам подписчики группы "Мурманск | Официальная группа".
Напомним: в Заполярном вандалы подожгли венки у памятника пограничнику Михаилу Бабикову.
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