В Мурманской области неделю ищут мужчину, пропавшего на рыбалке

27 Май 2020 2020-05-27T08:52:42+03:00

Мужчина семь дней назад ушел на рыбалку. Фото: vk.com/la_murmansk

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В Мурманской области открыт опасный сезон, в который спасателям всегда много работы. Северяне едут на природу отдыхать, рыбачить, что иногда заканчивается печально.

Напомним: на минувших выходных в Туломе перевернулась лодка с двумя рыбаками. Тело одного из них нашли, второго еще ищут.

Также объявлен поиск по 31-летнему Владимиру Семенову из Варзуги. Еще 20 мая он ушел на рыбалку, и с тех пор его местонахождение не известно. Пока не уточняется, куда именно уехал мужчина.

Приметы: рост 172 сантиметра, телосложение нормальное, зеленые глаза, черные волосы. Был одет в синюю флисовую кофту, синие спортивные штаны, черные болотные сапоги. Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить по телефонам волонтеров отряда "Лиза Алерт" Анна (8909-560-77-56) или Евгений (8999-785-16-88).

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