В сеть выложили видео спасения рыбаков в районе острова Восточный Кильдин

26 Май 2020 2020-05-26T17:00:05+03:00

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Рыбалка всегда сопряжена с опасностью, если для этого приходится выходить в море или даже плыть по реке или озеру на лодке. Последний трагичный пример - исчезновение двух рыбаков на Туломе.

А на YouTube-канале "Рыбачий патруль" появилось видео, как попавших в передрягу мужчин спасли сотоварищи.

- Ловя рыбу в Баренцевом море в районе Восточного Кильдина, я услышал слабый звук, он был похож на крик человека. И посмотрев вдаль, я увидел пятно и тогда понял, что-то произошло с рыбаками. Быстро выбрав плавучий якорь, мы с Борисом Николаевичем рванули на помощь. После спасения людей с перевернутого катера, мы собрали плавающие вещи, сходили до катера Павла и вместе с ним начали спасательную операцию, которая закончилась удачно! - пишет автор видео.

Северян просят соблюдать все меры безопасности во время рыбалки.

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