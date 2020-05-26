2020-05-26T17:00:05+03:00
Общество

В сеть выложили видео спасения рыбаков в районе острова Восточный Кильдин

Мужчины перевернулись на катере
Мария ПАШЕНКОВА
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Катер с рыбаками перевернулся у Восточного Кильдина. Фото: скриншот видео/ www.youtube.com/channel/UCv05xH-TrUOrTGP5vw1LR_gКатер с рыбаками перевернулся у Восточного Кильдина. Фото: скриншот видео/ www.youtube.com/channel/UCv05xH-TrUOrTGP5vw1LR_g
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Рыбалка всегда сопряжена с опасностью, если для этого приходится выходить в море или даже плыть по реке или озеру на лодке. Последний трагичный пример - исчезновение двух рыбаков на Туломе.

А на YouTube-канале "Рыбачий патруль" появилось видео, как попавших в передрягу мужчин спасли сотоварищи.

- Ловя рыбу в Баренцевом море в районе Восточного Кильдина, я услышал слабый звук, он был похож на крик человека. И посмотрев вдаль, я увидел пятно и тогда понял, что-то произошло с рыбаками. Быстро выбрав плавучий якорь, мы с Борисом Николаевичем рванули на помощь. После спасения людей с перевернутого катера, мы собрали плавающие вещи, сходили до катера Павла и вместе с ним начали спасательную операцию, которая закончилась удачно! - пишет автор видео.

Северян просят соблюдать все меры безопасности во время рыбалки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В сеть выложили видео спасения рыбаков в районе острова Восточный Кильдин
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