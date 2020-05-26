В Кировске дети спасли зайчонка, попавшего под решетку в детском саду

26 Май 2020 2020-05-26T10:11:11+03:00

Малыш уже едет в Москву к специалистам

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Приближается лето, и в Мурманской области, кажется, начинается заячья пора. Напомним: год назад волонтер из Мурманска Лиза Титова с мая по август спасала попавших в беду ушастых малышей.

То беспечная зайчиха родит в придорожном кафе и сбежит, то крошечный зайчик выбежит из леса под колеса автомобиля, то добросердечные северяне отобьют малыша от бездомных собак. Всех Лиза Титова отправляла в Москву в «Дом зайца», где после реабилитации малышей выпускают в дикую природу.

Наступил май, и вновь началась горячая заячья пора.

- Зайчик провалился под решетку в детском саду и не смог выбраться. Дети вытащили его и принесли домой. Отпускать его на волю опасно, погибнет, жалко, - написала жительница Кировска Людмила Кудряшова.

Северянка попросила земляков о помощи, например, пристроить его к кормящей крольчихе. Однако как выяснилось это плохая идея – домашние ушастики не очень-то жалуют своих диких собратьев. Но выход, как всегда, нашли – малыш уже едет в Москву в «Дом зайца».

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