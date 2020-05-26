В Мурманске из окна первого этажа выпала женщина

26 Май 2020 2020-05-26T09:20:41+03:00

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Слишком часто в последнее время стали госпитализироваhttp://www.murmansk.kp.ru/online/news/3871115ть северян, упавших с высоты. Хорошая ли погода тому виной, или нечто другое.

Очередное ЧП произошло на улице Кошевого. Здесь из окна дома №16/1 выпала женщина. К счастью, падение не стало фатальным, так как произошло с высоты первого этажа. В УМВД России по Мурманской области сообщили, что обращений по данному случаю не поступало.

Как стало известно "КП", падение женщины произошло из-за ее неосторожности. Во время приземления она повредила ногу, но сообщила, что виновата сама и не будет никуда обращаться.

Напомним: около двух недель назад из окна поликлиники в Мончегорске выпала пенсионерка. К сожалению, от полученных травм женщина скончалась. С разницей в один день похожая беда случилась в Мурманске: здесь из окна на шестом этаж выпал мужчина. Он выжил, но был госпитализирован с серьезными травмами.

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