В Мурманскую область из Китая под видом собачьего корма пытались провести тестостерон

26 Май 2020 2020-05-26T10:07:09+03:00

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Чего только нельзя заказать на китайских сайтах. В том числе их продавцы готовы доставить российским покупателям и запрещенные товары. Так случилось недавно в Мурманской области.

На Мурманскую таможню поступила посылка из Китая, в которой якобы была собачья еда. Только вот на деле экспертиза показала, что в пакетах - тестостерон-1. В одном пакете - 1,43 килограмма, в другом - 0,5. Он не так давно пополнил список запрещенных в России веществ.

- Граждане России совершили преступление, предусмотренное частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – незаконное перемещение через границу сильнодействующих веществ в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, - сообщили в пресс-службе Мурманской таможни.

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ИСТОЧНИК KP.RU