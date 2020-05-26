2020-05-26T07:53:39+03:00
Общество

Отопление в Мурманске могут отключить 28 мая

Тому способствует хорошая погода и приближающийся ремонт теплосетей
Ника СВЕТЛОВА
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После отключения отопления в Мурманске испортится погода.После отключения отопления в Мурманске испортится погода.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С конца прошлой недели жители Мурманской области радуются теплой погоде. На выходных столбик термометра в Мурманске впервые поднялся до 15 градусов и выше.

Прогретый воздух на улице и светящее солнце - повод задуматься об отключении отопления. Глава администрации Мурманска Евгений Никора сообщил, что отопительный сезон в областном центре может завершиться 28 мая. На этот же срок ориентируются и в других муниципалитетах, например, в Апатитах.

Правда, по закону подлости, именно с четверга в Заполярье обещают похолодание.

- Предварительно, после истечения 5 дней со среднесуточной выше +8, будет подписано постановление об окончании отопительного сезона. 25 мая - третий день с такой температурой, 26 - четвертый, 27 - пятый. 28 мая с 0:00 отопление начнут отключать. Ровно в момент ослабления позиций нашего антициклона. Полноценно греться нам осталось как раз 2 дня, после чего температура понизится, солнце спрячется, пройдут дожди. Но не все так плохо, 1-3 дня мы может и побудем на рубеже среднесуточной +8, к июню, по предварительным прогнозам, вновь имеется тренд в сторону тепла, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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