Отопление в Мурманске могут отключить 28 мая
С конца прошлой недели жители Мурманской области радуются теплой погоде. На выходных столбик термометра в Мурманске впервые поднялся до 15 градусов и выше.
Прогретый воздух на улице и светящее солнце - повод задуматься об отключении отопления. Глава администрации Мурманска Евгений Никора сообщил, что отопительный сезон в областном центре может завершиться 28 мая. На этот же срок ориентируются и в других муниципалитетах, например, в Апатитах.
Правда, по закону подлости, именно с четверга в Заполярье обещают похолодание.
- Предварительно, после истечения 5 дней со среднесуточной выше +8, будет подписано постановление об окончании отопительного сезона. 25 мая - третий день с такой температурой, 26 - четвертый, 27 - пятый. 28 мая с 0:00 отопление начнут отключать. Ровно в момент ослабления позиций нашего антициклона. Полноценно греться нам осталось как раз 2 дня, после чего температура понизится, солнце спрячется, пройдут дожди. Но не все так плохо, 1-3 дня мы может и побудем на рубеже среднесуточной +8, к июню, по предварительным прогнозам, вновь имеется тренд в сторону тепла, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".
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ИСТОЧНИК KP.RU