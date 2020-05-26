2020-05-26T07:36:23+03:00
Происшествия

Появилось видео с места поисков утонувшей четырехлетней девочки в Алакуртти

Альбина Кайрис пошла гулять с друзьями к реке и пропала [фото, видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Тело Альбины нашли в реке. Фото: vk.com/szrpsoТело Альбины нашли в реке. Фото: vk.com/szrpso
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Два дня жители Мурманской области с надеждой следили за поисками четырехлетней Альбины Кайрис в Алакуртти. 23 мая девочка пошла гулять со старшими друзьями к реке и пропала, последний раз ее видели играющей на берегу.

Искать Альбину бросилось более тысячи человек, в том числе военнослужащие и военные. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело, девочку объявили в розыск. Днем 25 мая пришла страшная новость.

По предварительным данным, девочка утонула. Фото: vk.com/szrpso

По предварительным данным, девочка утонула. Фото: vk.com/szrpso

- В 14.20 водолазы поисково-спасательного подразделения "Кировск" Мурманского АКАСЦ - филиала СЗРПСО МЧС России, обследуя дно реки Тунтсайоки, примерно в 500 метрах ниже по течению от предполагаемого места падения ребенка в воду, обнаружили тело девочки. Тело было доставлено на берег и передано сотрудникам правоохранительных органов, - сообщили в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре.

Как сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, при осмотре тела Альбины признаков насильственной смерти не было обнаружено, по предварительным данным девочка утонула.

Поиски Альбины Кайрис в Алакуртти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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