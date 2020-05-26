Коронавирус в Мурманске, последние новости на 26 мая 2020 года: 2936 зараженных в Мурманской области, 1631 выздоровевших и 7 умерших

26 Май 2020 2020-05-25T23:59:29+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 26 мая 2020 года

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Стабильная, но напряженная – так можно охарактеризовать ситуацию с коронавирусом в Мурманской области. По последним данным регионального оперативного штаба, в регионе инфицировано 2936 человек. Однако почти в половине случаев – 1631, если быть точным – медики смогли одержать победу над опасным вирусом. Правда, жизни семи северян он все же смог унести.

Число заболевших в Белокаменке больше не растет, остановившись на отметки в 2262 рабочих. Эпидемия в Мурманске продолжает набирать обороты – уже 249 заболевших (+20 за сутки). Подросли и другие муниципалитеты: Апатитах (+3 за сутки, всего143), Североморске (+9, всего 52), Мончегорске (+1, всего 18), Кольском районе (+1, всего 36), Кировске (+2, всего 89).

Остальные плетутся в конце и не намерены, к счастью, нагонять лидеров. В Печенгском районе заражено 38 человек, Полярном – 21, Снежногорске – 6, Оленегорске и Полярных Зорях – по 5, Ловозерском районе - 4, Ковдоре – 1, Кировске - 87, Кандалакшском районе - 6, Полярных Зорях - 6.

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