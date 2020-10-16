Мама погибшего в аварии в Апатитах 20-летнего парня: «Виновница ДТП ухмыльнулась и показал мне средний палец»

Бизнесвумен и даже после аварии вела себя вызывающе. Фото: Из личного архива водителя Mitsubishi Pajero

Который день в Апатитах и Кировске не утихает скандал – горожане требуют привлечь к ответственности пьяную автоледи, которая в ночь на 23 мая устроила смертельную аварию.

Напомним: сначала Mitsubishi Pajero устроил родео по тротуарам Кировска, а потом удирая от погони сотрудников дорожной полиции на скорости 148 километров час вылетела на встречную полосу и врезалась в SsangYong. 20-летний водитель «корейца» погиб на месте, а его 18-летняя пассажирка попала в реанимацию. 36-летнюю автоледи из Mitsubishi тоже доставили в больницу, где взяли анализ на наличие алкоголя и наркотических веществ.

Погибшему водителю было всего 20 лет. Фото: Из личного архива Сергея Марченкова

Авария вызвала широкий общественный резонанс. Люди быстро выяснили личность виновницы произошедшей трагедии – ей оказалась предприниматель, занимающийся заготовкой древесины. По словам экс-сотрудников бизневумен, женщина весьма высокомерна и спесива, а алкоголь никогда не мешал ей сесть за руль. Можно это назвать лишь слухами, если ни одно но…

- Когда эту … вырезали из машины и положили на носилки, я не помню, что сказала ей, но в ответ была ухмылка и средний палец в мой адрес. Опешили и медики и другие службы. Была просто тишина, - рассказывает в соцсетях мама погибшего молодого человека.

Пока полиция проводит проверку и ждет результатов анализа на алкоголь, однако, как сообщают местные жители, бизнесвумен уже пытается свалить вину на погибшего парня.

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