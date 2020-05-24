Жительницу Мурманской области с двумя детьми спасали с острова

24 Май 2020 2020-05-24T12:09:54+03:00

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Хорошая погода многих северян отправила на природу. К сожалению, такой отдых стал трагедией в некоторых семьях.

Напомним: в Алакуртти сейчас ведутся поиски четырехлетней девочки, которая ушла гулять с друзьями к реке и пропала. А в реке Тулома ищут мужчину.

Сообщение об его исчезновении поступило по системе "112" от жены пропавшего.

- Заявительница вместе с мужем, детьми и другом супруга отдыхали на берегу реки Тулома в районе 42 километра дороги «Кола - Лотта». Утром субботы женщина обнаружила перевернутую лодку в воде. Местонахождение мужа и его друга неизвестно. На связь они не выходили. На место оперативно выдвинулись спасатели МАКАСЦ в составе 5 человек и 2 единиц техники. По прибытию на место происшествия сотрудники МЧС России транспортировали с острова заявительницу и двух детей 10 и 6 лет с острова на берег и передали родственникам, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Спасатели стали искать мужа женщины и его друга, но нашли лишь перевернутую лодку. Сейчас в Туломе поиски мужчин.

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