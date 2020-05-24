2020-05-24T10:21:08+03:00
Политика

Первый зам спикера Мурманской областной Думы начал принимать обращения северян на личной странице в "ВКонтакте"

Депутат обещает ответить на вопросы, связанные с ЖКХ, законодательством и по местному самоуправлению
Мария ПАШЕНКОВА
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Владимир Мищенко будет отвечать на вопросы, которые северяне оставят у него на странице в "ВКонтакте". Фото: Мурманская областная ДумаВладимир Мищенко будет отвечать на вопросы, которые северяне оставят у него на странице в "ВКонтакте". Фото: Мурманская областная Дума
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Из-за коронавируса личный прием в администрациях населенных пунктов, ведомствах и других структурах был приостановлен. Теперь все вопросы и жалобы можно передавать только по телефону или в письменном виде. Зато пандемия заставила многих сделать шаг в 21 век: если раньше многих медийных лиц нельзя было увидеть в социальных сетях, то теперь они не только регистрируются в них, но и проводят там прием.

Так, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы шестого созыва и председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Мищенко на личной странице в "ВКонтакте" разместил пост, под которым призвал писать северян свои вопросы.

В первую очередь про законодательство и государственное строительство, местное самоуправление, ЖКХ. Особенно вопросы ждут от жителей ЗАТО, Ура-Губы, Междуречья, Мишуково, Минькино, Килпъявр, Белокаменки и Ретинское.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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