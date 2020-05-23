2020-05-23T16:26:50+03:00
Дом. Семья

В Кузомени погиб новорожденный жеребенок

Люди не видели, как погиб малыш, которому было всего день от роду
Елена МОЛОДЦОВА
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Жеребенок прожил чуть более суток и погиб. Фото: Наталья ЧунинаЖеребенок прожил чуть более суток и погиб. Фото: Наталья Чунина
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Видимо судьбой предрешено, что табун диких лошадей в Кузомени не должен превышать шесть особей. До этого каждую весну одна из лошадей погибала от истощения. Но в этот раз благодаря северянам зима была сытной, и все выжили. А 21 мая кобыла родила жеребенка. И в табуне стало семь особей, но, как оказалось, ненадолго.

- Вчера [22 мая] произошло несчастье: погиб новорожденный жеребенок. Кобыла с жеребцом и обоими жеребятами паслась на взморье, где уже пробивается травка, далеко от деревни, поэтому никто не видел, что произошло, - рассказывает Анастасия Волкова.

Взявшей под опеку диких лошадей Наталье Чуниной позвонили и сказали, на берегу лежит мертвый малыш. Когда она с мужем его увидели, то собаки и птицы уже доедали его останки и понять, что произошло, уже было нельзя.

- Опять их осталось шестеро: пять жеребцов и кобыла. И жизнь продолжается, - подытожила свой грустный рассказ Анастасия Волкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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