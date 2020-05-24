За фейки о госпитале в Мурмашах составлено несколько административных дел

24 Май 2020 2020-05-24T09:47:32+03:00

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Идею разместить на старом аэродром в Мурмашах мобильный ковидный госпиталь жители поселка восприняли далеко не с восторгом. Разразилась целя буря сначала в социальных сетях – люди создали в Интернете петицию, а потом и на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Но если в беседе с чиновником мурмашинцы выбирали выражения, то в соцсетях были менее сдержанными. В пылу гнева они совсем забыли, что за каждое написанное слово придется отвечать по закону. Так оно и случилось.

- Согласно статьям КоАП РФ на нескольких пользователей соцсетей были составлены протоколы об административном правонарушении. Если суд усмотрит в их действиях нарушение закона, то данным жителям придется ответить по всей строгости, - сообщает администрация Кольского района. – Впрочем, в Мурмашах таких пользователей сети оказалось не много. Большинство жителей поселка одобрили факт строительства госпиталя.

Власти напоминают, что за опрометчивые высказывание северянам может грозить крупный штраф, а за призыв к массовым беспорядкам – и уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU