2020-05-22T17:05:39+03:00
Происшествия

В Мурманске мужчина в медицинской маске воровал топливо на машине с краденными госномерами

Свой автомобиль он заправил на три уголовных дела
Варвара РУСЛАНОВА
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Тщательно спланированная кража АЗС раскрыта.Тщательно спланированная кража АЗС раскрыта.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Кто-то страдает от масочного режима, а кто-то пользуется тем, что средства защиты закрывают половину лица. Именно так поступил 33-летний неоднократно судимый мурманчанин.

- На одну из АЗС Мурманска подъехал «ВАЗ». Водитель заправил машину и канистры, убрал их в багажник и уехал, не заплатив. Лицо мужчины было закрыто медицинской маской, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Номера машины сотрудники полиции выяснили с помощью камер видеонаблюдения. Но оказалось, что у 38-летней владелицы Opel их недавно украли. Однако даже такая конспирация не помогла предприимчивому мурманчанину избежать встречи с блюстителями порядка.

- Как выяснилось, мужчина причастен к аналогичным преступлениям на территории Первомайского и Ленинского округов. С помощью арендованного автомобиля он похитил свыше 400 литров топлива, - сообщают в ведомстве.

В отношении мурманчанина возбудили три уголовных дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», по части 1 статьи 326 УК РФ «Использование заведомо поддельного или подложного регистрационного знака» и статьи 325.1 «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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