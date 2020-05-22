2020-05-22T16:44:24+03:00
Происшествия

На бывшей птицефабрике под Мурманском сгорели 4 автомобиля

Огнеборцы выясняют, по какой причине загорелся автохлам
Варвара РУСЛАНОВА
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Автохлам удалось быстро потушить.Автохлам удалось быстро потушить.Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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Настоящее ЧП произошло накануне на территории бывшей птицефабрике «Снежной». Пламя объяло сразу четыре брошенные там легковушки.

- В 16.37 21 мая на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании на 7 километре автоподъезда к аэропорту «Мурманск». На месте пожара работало 6 сотрудников и 2 единицы техники. В результате автомобили выгорели, - сообщает пресс-службы МЧС по Мурманской области.

Надо отметить, что пока неизвестно, по какой причине произошел пожар. Кстати, огонь полыхал среди автохлама – на территории бывшей птицефабрики находились лишь кузова брошенных машин. Подоспевшие огнеборцы потушили пожар: пламя не успело перекинуться на строения, и никто не пострадал.

Напомним: недавно горела деревяшка на проспекте Кирова в Мурманске, на втором этаже которой нашли тело погибшей женщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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