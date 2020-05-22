В Коле иномарка сбила на пешеходном переходе 14-летнего подростка

22 Май 2020 2020-05-22T11:40:47+03:00

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В этом году летние каникулы начались несколько раньше из-за пандемии коронавируса. Рекомендации соблюдать самоизоляцию – это хорошо, но дети без свежего воздуха в четырех стенах долго не высидят, а потому на улицах полно ребятишек. Это значит, что водителям надо быть предельно внимательными, чтобы ненароком не сбить расшалившегося ребенка.

- В 18.25 21мая в районе дома 14 по проспекту Защитников Заполярья в Коле произошло ДТП. Водитель Renault Duster, поворачивая налево на перекрестке, не убедился в безопасности своего маневра и допустил наезд на пешехода, 2006 года рождения, которая шла по «зебре», - рассказывает инспектор по особым поручениям отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Девочку с травмами доставили в больницу в Мурманске. А по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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