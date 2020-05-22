2020-05-22T11:34:47+03:00
Общество

В Мурманской области на этой неделе ожидается до +15 градусов

Теплая погода обещает задержаться
Ника СВЕТЛОВА
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Кажется, жителям Мурманской области пора готовить летнюю одежду.Кажется, жителям Мурманской области пора готовить летнюю одежду.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Этот май испытал северян сильным ветром и снегопадами. Но на пороге лета погода все-таки взяла себя в руки и решила, что надо дать жителям полуострова хоть немного насладиться весной. За май воздух еще ни разу не прогревался до +10.

Уже сейчас светит солнце, а столбик термометра уверенно идет вверх. Спасибо за это надо сказать скандинавскому антициклону.

- В пятницу у нас еще будет арктический воздух, поэтому выше +8 мы не прогреемся, а вот в субботу не исключены и первые +15. В дальнейшем дневные +15 уже не будут неожиданностью, осадков весь этот период (включая первую половину следующей недели не ожидается. Снежный покров хоть и будет ограничивать прогрев, но в городе это будет не так заметно, с каждым днем его количество будет стремительно сокращаться, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Прогноз от гидрометцентра Мурманской области звучит несколько иначе.

- 21 мая по Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, порывистый северный ветер, температура воздуха днем +4+9°. 22 мая антициклон будет смещаться в восточном направлении через Кольский полуостров. В этот период существенных осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +6+11°, - сообщают синоптики.

К слову, портал "Гисметео" обещает северянам жаркий июнь, когда столбики термометров могут дойти и до +28, а самый низкий показатель будет +15. Правда, в заполярном гидрометцентре уточнили, что к такому прогнозу надо относиться со скепсисом - аномальной жары в Заполярье летом не ожидается. Но верить хотелось бы: коронавирус сорвал отпускные планы многих северян, может, хоть у себя три месяца сможем погреться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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