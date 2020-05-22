В Мурманской области самая низкая летальность от коронавируса в СЗФО после Ненецкого АО

22 Май 2020 2020-05-22T09:22:07+03:00

В Мурманской области один из самых низких показателей летальности в СЗФО. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В последнее время ситуация с коронавирусом в Мурманской области напоминает качели: в одних муниципалитетах она стабильна, в других улучшилась, а в других,. наоборот, стала вызывать опасения.

Как отметили в Роспотребнадзоре по Мурманской области, Апатиты и Кировск, которые вместе занимают вторую строку в списке общего числа заболевших в регионе, сейчас показывают хороший результат по выходу. Удалось локализовать очаг и в Белокаменке. А вот в Мурманске, Североморске и Кольском районе число заразившихся резко выросло.

Также Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом представил статистику по летальностм от коронавируса в Северо-Западном федеральном округе. Мурманской области есть чем порадоваться - у нас почти самый низкий процент среди всех субъектов. Для сравнения: у Заполярья - 0,25%, Ленинградской области - 0,35%, Карелии - 0,38%, Архангельской области - 0,47%, Вологодской области - 0,57%, Новогородской области - 0,69%, Санкт-Петербурга - 0,85%, Калининградской -1,3%, Псковской области - 1,82%, Республики Коми - 1,84%.

Лидер по округу - Ненецкий АО, где никто не умер от коронавируса. В Мурманской области болезнь унесла жизни семи человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманске рекордное количество заболевших коронавирусом. По числу зараженных столица Заполярья обогнала даже Апатиты (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: медсестра инфекционного отделения рассказала, как тяжело работать с коронавирусными пациентами. Елена Акимова призналась, что люди все разные, но в целом благодарят их за помощь (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU