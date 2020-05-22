2020-05-22T09:22:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мурманской области самая низкая летальность от коронавируса в СЗФО после Ненецкого АО

Самый плохой показатель у Республики Коми
Ника СВЕТЛОВА
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В Мурманской области один из самых низких показателей летальности в СЗФО.В Мурманской области один из самых низких показателей летальности в СЗФО.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В последнее время ситуация с коронавирусом в Мурманской области напоминает качели: в одних муниципалитетах она стабильна, в других улучшилась, а в других,. наоборот, стала вызывать опасения.

Как отметили в Роспотребнадзоре по Мурманской области, Апатиты и Кировск, которые вместе занимают вторую строку в списке общего числа заболевших в регионе, сейчас показывают хороший результат по выходу. Удалось локализовать очаг и в Белокаменке. А вот в Мурманске, Североморске и Кольском районе число заразившихся резко выросло.

Также Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом представил статистику по летальностм от коронавируса в Северо-Западном федеральном округе. Мурманской области есть чем порадоваться - у нас почти самый низкий процент среди всех субъектов. Для сравнения: у Заполярья - 0,25%, Ленинградской области - 0,35%, Карелии - 0,38%, Архангельской области - 0,47%, Вологодской области - 0,57%, Новогородской области - 0,69%, Санкт-Петербурга - 0,85%, Калининградской -1,3%, Псковской области - 1,82%, Республики Коми - 1,84%.

Лидер по округу - Ненецкий АО, где никто не умер от коронавируса. В Мурманской области болезнь унесла жизни семи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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