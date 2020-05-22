2020-05-22T08:35:10+03:00
Происшествия

В Мурманске спасали мужчину, который хотел прыгнуть с балкона с ножом

Психолог МЧС через дверь пытался убедить северянина не делать глупость
Мария ПАШЕНКОВА
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Под окнами дома развернули спасательное полотно на случай, если бы мужчина упал. Фото: МЧС по Мурманской областиПод окнами дома развернули спасательное полотно на случай, если бы мужчина упал. Фото: МЧС по Мурманской области
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Вечером 21 мая спасателям позвонили встревоженные жители Мурманска, которые заметили на балконе дома №21 на улице Копытова мужчину с ножом. Действия северянина не оставили сомнений - он хочет прыгнуть. На место сразу поехали сотрудники экстренных служб: полиции, пожарно-спасательные расчеты, областные и городские спасатели.

Пока под окнами дома разворачивали натяжное спасательное полотно, психолог МЧС поднялся на нужный этаж и стал разговаривать с мужчиной.

- После продолжительных уговоров психологом мужчина позволил впустить сотрудников полиции и оказать себе медицинскую помощь (у мужчины была порезана рука). В последствии он был направлен в лечебное учреждение для оказания психологической помощи, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Напомним: на этой неделе с моста через Кольский залив в Мурманске упал мужчина. Его ищут до сих пор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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