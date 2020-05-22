Коронавирус в Мурманске, последние новости на 22 мая 2020 года: 2834 зараженный, 1595 выздоровевших и 7 умерших

22 Май 2020 2020-05-22T10:54:38+03:00

Судя по ситуации с коронавирусом, маски северянам еще пригодятся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 22 мая 2020 года

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Не успел интерес северян к ситуации с коронавуирсом снизится, как Мурманск вновь подогрел его. Согласно последней информации оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе COVID-19 инфицировано 2834 человек. Врачи излечили 1595 заболевших. Под наблюдением медиков – 1232 пациентов с ковидом.

На масштабной стройке в Белокаменке опасный вирус подхватило 2259 рабочих. В Мурманске заражено уже 191 человек (+46 за сутки), Апатитах – 134 (+2 за сутки) и Кировске – 86.

В других муниципалитетах заболевших гораздо меньше, хотя ситуация и меняется день ото дня. В Печенгском районе подтвержден 38 случай, Североморске – 36, Кольском районе – 33, Полярном – 21, Мончегорске - 13 (+1 за сутки), Снежногорске – 6, Оленегорске и Полярных Зорях – по 5, Ловозерском районе – 4, Кандалакше – 2 и Ковдоре – 1.

Однако оперативный штаб держит руку на пульсе и готовится в случае угрозы распространения ужесточить ограничения.

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