Депутата из Ревды оштрафовали за несоблюдение режима самоизоляции после возвращения из Карелии

21 Май 2020 2020-05-21T17:39:18+03:00

Ольга Шевлякова сообщила о поездке в Роспотребнадзор, но на заседание Совета депутатов решила прийти

Изменить размер текста: A A

Не успел отгреметь скандал с рыбалкой чиновников в ЗАТО Александровск, за которую из-за фотографий в соцсетях приняли рейд по нарушителям режима самоизоляции, как разразился новый. На этот раз в Ревде.

- Ольга Шевлякова 12 мая вернулась из Карелии. По ее словам, она отдыхала в глухой деревне, где не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. После возвращения в Ревду Ольга Геннадьевна, как и положено, сообщила об этом на «горячую линию» и работодателя предупредила, что две недели не сможет ходить на работу. Но на заседание Совета решила прийти, - рассказывает председатель Совета депутатов Ревды Валентина Афоничева.

Надо отдать должное, что коллеги Ольги Шевляковой были в масках и обработали руки антисептиком. Сама же Валентина Афоничева была не в курсе поездки коллеги и уверяет, что если бы знала, то не допустила бы ее на встречу.

Если бы не онлайн-трансляция заседания, то никто бы и не узнал, что Ольга Геннадьевна решила нарушить режим самоизоляции. Однако, как выяснилось, Роспотребнадзор смотрел встречу парламентариев, которую в конце были вынуждены прервать сотрудники полиции.

- На депутата Шевлякову составили административный протокол, который уже передали мировым судьям. Они-то и определят наказание. Ольга Геннадьевна искренне раскаивается в случившимся и целиком признает свою вину, - отметила Валентина Афоничева.

Напомним: это не первый скандал в Совете депутатов Ревды. В феврале народный избранник Максим Россошанский угрожал в грубой форме администратору местного паблика расправой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 21 мая 2020 года: 2781 зараженных в Мурманской области, 1496 выздоровевших и 7 умерших. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 21 мая 2020 года (Подробности)

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис о ковидном госпитале в Мурмашах: "Я очень надеюсь, что он не будет востребован". Обсуждение стройки с местными жителями стало напряженным (Подробности)

Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В Апатитах и Кировске стабилизировалась ситуация». Решение будет принято на выходных (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU