Ситуация с короновирусом в Мурманске: Мурманская область вылетела из десятки лидеров в рейтинге по количеству заболевших

21 Май 2020 2020-05-21T16:09:15+03:00

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Несмотря на то, что 21 мая ознаменовалось рекордным количеством заболевших в Мурманске, есть и хорошие новости.

- На сегодняшний день выздоровело 1496 человек. Это на 200 человек больше чем находится на лечении. Это 53,7%. В целом в России процент выздоровления составляет 29%, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Также мы покинули топ-10 регионов по количеству заболевших.

В первой десятке регионов-лидеров Заполярье задержалось больше, чем на месте, и даже успело побывать за это время в пятерке. Но в последнее время начало сдавать свои позиции и на днях с шестого места переместилось на восьмое, а нынче переместилось и вовсе на 12 строчку.

Мурманскую область в этой безрадостной гонки обогнали Красноярский край с 2821 заболевшим и Тульская область 2824 инфицированными. В спину Кольскому полуострову дышит Рязанская область, где коронавирус подхватили 2673 человека.

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