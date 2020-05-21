2020-05-21T16:09:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с короновирусом в Мурманске: Мурманская область вылетела из десятки лидеров в рейтинге по количеству заболевших

Теперь Заполярье занимает лишь 12 строчку
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Ситуация с коронавирусом остается напряженной.Ситуация с коронавирусом остается напряженной.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что 21 мая ознаменовалось рекордным количеством заболевших в Мурманске, есть и хорошие новости.

- На сегодняшний день выздоровело 1496 человек. Это на 200 человек больше чем находится на лечении. Это 53,7%. В целом в России процент выздоровления составляет 29%, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Также мы покинули топ-10 регионов по количеству заболевших.

В первой десятке регионов-лидеров Заполярье задержалось больше, чем на месте, и даже успело побывать за это время в пятерке. Но в последнее время начало сдавать свои позиции и на днях с шестого места переместилось на восьмое, а нынче переместилось и вовсе на 12 строчку.

Мурманскую область в этой безрадостной гонки обогнали Красноярский край с 2821 заболевшим и Тульская область 2824 инфицированными. В спину Кольскому полуострову дышит Рязанская область, где коронавирус подхватили 2673 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 21 мая 2020 года: 2781 зараженных в Мурманской области, 1496 выздоровевших и 7 умерших. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 21 мая 2020 года (Подробности)

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис о ковидном госпитале в Мурмашах: "Я очень надеюсь, что он не будет востребован". Обсуждение стройки с местными жителями стало напряженным (Подробности)

Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В Апатитах и Кировске стабилизировалась ситуация». Решение будет принято на выходных (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умерла старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области
Ситуация с короновирусом в Мурманске: Мурманская область вылетела из десятки лидеров в рейтинге по количеству заболевших
В отделе полиции в Апатитах ночью была угроза взрыва
В сгорешей деревяшке в Мурманске нашли тело женщины с зажатой в руке зажигалкой
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманске рекордное количество заболевших коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: медсестра инфекционного отделения рассказала, как тяжело работать с коронавирусными пациентами
В правительстве предложили расширить границы Северного морского пути за счет Баренцева моря
Глава Роспотребнадзора Мурманской области назвала предприятия, которые нарушают масочный режим и другие требования безопасности
Пандемия коронавируса может отразиться на сроках строительства Кольского ветропарка
Начинается суд над командиром летевшего в Мурманск самолета, сгоревшего в Шереметьево 5 мая 2019 года
Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В Апатитах и Кировске стабилизировалась ситуация»
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в выходные будет принято решение по новому послаблению ограничительных мер
Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Нас стала беспокоить ситуация с Мурманском, Североморском и Кольским районом»
Губернатор Мурманской области о вспышке коронавируса в Мурманске: «Резкий рост числа заболевших произошел у одного из работодателей»
В 800 километрах от Мурманска произошло землетрясение
В Мурманске тушили деревянный дом на проспекте Кирова