В сгорешей деревяшке в Мурманске нашли тело женщины с зажатой в руке зажигалкой

21 Май 2020 2020-05-21T14:43:08+03:00

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Ни для кого не секрет, что заброшенные здания стали пристанищем асоциальных лиц. Правда, даже для них они не могут быть безопасными. Пожар в деревянном доме №48 на проспекте Кирова в Мурманске, который произошел вечером 20 мая, лишнее тому подтверждение.

- Приехавшим на место ЧП пожарным из горящего дома выбежал мужчина и сказал, что на первом этаже остался его друг, которого тут же вывели оттуда. Однако позже на втором этаже пострадавшего здания было найдено тело женщины. Одна рука у нее была в гипсе, во второй зажата зажигалка, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Личность погибшей удалось установить благодаря отпечаткам пальцев. Ей оказалась 50-летняя мурманчанка. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Правда, речь скорее всего идет не о зажатой в руке зажигалке.

- Проводится проверка. Назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская – для установления причины смерти погибшей и пожарно-техническая судебная – для определения причины ЧП. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - отметила Алина Александрович.

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