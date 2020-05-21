2020-05-21T10:12:44+03:00
Происшествия

В Мурманске тушили деревянный дом на проспекте Кирова

Площадь пожара по кровле составила более 100 квадратных метров [фото, видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Пожар произошел в нежилом доме. Фото: МЧС по Мурманской областиПожар произошел в нежилом доме. Фото: МЧС по Мурманской области
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Не так давно в правительстве Мурманской области сообщили о планах закончить программу переселения северян из ветхого и аварийного жилья на два года раньше. И, кажется, непригодные для жизни дома сами помогают городам Заполярья освободиться от них.

Вечером 20 мая в 21.31 в Мурманске случился серьезный пожар.

- Возгорание случилось в доме №48 на проспекте Кирова, здесь загорелся двухэтажный нежилой дом, площадь горения по кровле составила более 100 квадратных метров. На месте пожара работали четыре пожарно-спасательных подразделения в составе 15 человек личного состава и 4 единиц техники, - сообщил начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов. - В результате пожара огнем уничтожена крыша здания по все площади, повреждены огнем две квартиры.

К счастью, пострадавших в пожаре не было.

Пожар в нежилом доме на проспекте Кирова в Мурманске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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