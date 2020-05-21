Пандемия коронавируса может отразиться на сроках строительства Кольского ветропарка

21 Май 2020 2020-05-21T12:48:05+03:00

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Как уже показали минувшие полтора месяца, коронавирусу, несмотря на всю его коварность, не под силу остановить даже на время масштабные стройки, которые ведутся на Кольском полуострове. Практически удалось погасить вспышку в Белокаменке, а теперь новости приходят с Серебрянки, где с сентября ведется строительства Кольской ветроэлектростанции.

- На площадке ветропарка «Кольская ВЭС» ведутся строительные работы. На сегодняшний день мы не ощущаем существенного воздействия ситуации, связанной с пандемией, на ход строительства объектов возобновляемых источников энергии, - рассказывает Николай Щенников, руководитель пресс-службы «Энел Россия». – Тем не менее, компания проинформировала участников рынка о том, что не исключает вероятного влияния ограничительных мер, связанных с пандемией, на сроки реализации строительных работ. Потенциальное материальное воздействие находится на стадии оценки.

Напомним: крупнейший за Полярным кругом ветропарк включает в себя 57 турбин, которые разместят на площади в 257 гектаров. Ввод в эксплуатацию Кольской ВЭС запланирован на 2021 год.

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