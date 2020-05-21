Пандемия коронавируса может отразиться на сроках строительства Кольского ветропарка
Как уже показали минувшие полтора месяца, коронавирусу, несмотря на всю его коварность, не под силу остановить даже на время масштабные стройки, которые ведутся на Кольском полуострове. Практически удалось погасить вспышку в Белокаменке, а теперь новости приходят с Серебрянки, где с сентября ведется строительства Кольской ветроэлектростанции.
- На площадке ветропарка «Кольская ВЭС» ведутся строительные работы. На сегодняшний день мы не ощущаем существенного воздействия ситуации, связанной с пандемией, на ход строительства объектов возобновляемых источников энергии, - рассказывает Николай Щенников, руководитель пресс-службы «Энел Россия». – Тем не менее, компания проинформировала участников рынка о том, что не исключает вероятного влияния ограничительных мер, связанных с пандемией, на сроки реализации строительных работ. Потенциальное материальное воздействие находится на стадии оценки.
Напомним: крупнейший за Полярным кругом ветропарк включает в себя 57 турбин, которые разместят на площади в 257 гектаров. Ввод в эксплуатацию Кольской ВЭС запланирован на 2021 год.
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