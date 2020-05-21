На широте Мурманска начался полярный день

21 Май 2020 2020-05-21T08:22:16+03:00

В високосные годы он приходит раньше

Изменить размер текста: A A

Солнце утром, днем, вечером и ночью, - пусть летом жителям Мурманской области не всегда хватает тепла, но все же света точно много.

21 мая на широте Мурманска наступил полярный день. Раньше, чем привыкли жители областного центра.

- В високосные годы на широте центра он начинается 21 мая. Продлится чуть более 2 месяцев, до 22 июля включительно. 23 июля солнце вновь зайдет за горизонт и начнется второй период белых ночей, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Для сравнения в прошлом году полярный день закончился 22 июля. А пока солнце светит круглосуточно, северяне все еще видят снег вокруг себя. Из-за недавних сильных снегопадов весна еще не вступила в свои полные права, хотя до лета осталось чуть больше недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Паводок в Мурманской области: в Ковде подтопило дорогу, а мимо Варзуги идет ледоход. Жителей отрезанного от большой земли поселка обеспечивают всем необходимым (Подробности)

Рекорд сорвался: В Мурманске в мае выпало всего 19 миллиметров снега. Основной удар циклона Aki пришелся на Каневку и Краснощелье (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU