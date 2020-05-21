2020-05-21T08:22:16+03:00
Общество

На широте Мурманска начался полярный день

В високосные годы он приходит раньше
Ника СВЕТЛОВА
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На широте Мурманска начался полярный день.На широте Мурманска начался полярный день.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Солнце утром, днем, вечером и ночью, - пусть летом жителям Мурманской области не всегда хватает тепла, но все же света точно много.

21 мая на широте Мурманска наступил полярный день. Раньше, чем привыкли жители областного центра.

- В високосные годы на широте центра он начинается 21 мая. Продлится чуть более 2 месяцев, до 22 июля включительно. 23 июля солнце вновь зайдет за горизонт и начнется второй период белых ночей, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Для сравнения в прошлом году полярный день закончился 22 июля. А пока солнце светит круглосуточно, северяне все еще видят снег вокруг себя. Из-за недавних сильных снегопадов весна еще не вступила в свои полные права, хотя до лета осталось чуть больше недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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