На широте Мурманска начался полярный день
Солнце утром, днем, вечером и ночью, - пусть летом жителям Мурманской области не всегда хватает тепла, но все же света точно много.
21 мая на широте Мурманска наступил полярный день. Раньше, чем привыкли жители областного центра.
- В високосные годы на широте центра он начинается 21 мая. Продлится чуть более 2 месяцев, до 22 июля включительно. 23 июля солнце вновь зайдет за горизонт и начнется второй период белых ночей, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".
Для сравнения в прошлом году полярный день закончился 22 июля. А пока солнце светит круглосуточно, северяне все еще видят снег вокруг себя. Из-за недавних сильных снегопадов весна еще не вступила в свои полные права, хотя до лета осталось чуть больше недели.
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