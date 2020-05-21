В 800 километрах от Мурманска произошло землетрясение

21 Май 2020 2020-05-21T10:49:54+03:00

Землетрясение оказалось самом мощным в Швеции с 2008 года

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Жители Кировска нередко замечают, что посуда вдруг начинает дребезжать, а пол под ногами вибрировать. За землетрясение местные иногда принимают взрывы на руднике. Ощущения эти знакомы и мурманчанам: на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке часто взрывают, а эхо взрывов доносится до областного центра.

А вот в шведском городе Кируна 18 мая в 4.11 утра произошло настоящее землетрясение (расстояние от Мурманска почти 800 километров). Причем по сообщениям местных властей, оно стало самым мощным с 2008 года. Причем местные жители тоже сначала подумали, что это работы на местных шахтах.

- Толчки в шахтах Кируны и Малмбергет (населенный пункт в коммуне Елливаре) время от времени случаются, но эти были в 30 раз сильнее, - рассказал телеканалу SVT сейсмолог, преподаватель Упсальского университета Бьёрн Лунд.

По шкале Рихтера мощность землетрясения оценили в 4,8 балла, моментная магнитуда была равна 4,1. Ранее самое сильное волнение земли случилось в провинции Сконе в 2008 году - 4,3 балла.

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ИСТОЧНИК KP.RU