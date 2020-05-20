2020-05-20T14:43:19+03:00
Туризм

Forbes назвал Мурманск одним из самых недооцененных городов в России

И призывает туристов отправиться в столицу Заполярья после пандемии коронавируса
Ника СВЕТЛОВА
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Иностранные туристам советуют не забывать про Мурманск.Иностранные туристам советуют не забывать про Мурманск.Фото: Олег ФИЛОНОК
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Одни называют Мурманск умирающим городом, другие - столицей Арктики. Правда, видимо, где-то посередине: потенциал у областного центра есть, но вкладывать в развитие надо много.

Вот и журнал Forbes включил Мурманск в число самых неодооценных городов. Автор статьи отмечает, что многие иностранные туристы знают о России лишь по большим городам, вроде Москвы и Санкт-Петербурга, но забывают о других интересных местах.

- Официально основанный еще в 1915 году (в 1916 году. - прим "Комсомольской правды") город Мурманск со временем превратился в крупнейший город к северу от полярного круга, где около 300 000 жителей называют его своим домом. В то время как многие из самых северных населенных пунктов России невероятно отдалены, Мурманск выделяется как исключение - до города можно добраться как по шоссе, так и по железной дороге, рядом Норвегия и Финляндия. Уникальное географическое положение Мурманска дает посетителям возможность увидеть некоторые невероятные природные явления, доступные только на крайнем севере, в том числе полярное полуночное солнце и северное сияние, - сообщается в статье.

Также в число неоценных городов вошли Екатеринбург, Элиста, Псков, Хабаровск. Журнал призывает посетить эти российские уголки после того, как закончится пандемия коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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