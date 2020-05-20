2020-05-20T16:28:04+03:00
Туризм

Кольскую сверхглубокую скважину сделают туристическим объектом в Мурманской области

Объект вошел в концепцию развития Печенгского муниципального округа
Мария ПАШЕНКОВА
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Кольская сверглубокая находится в запущенном состоянии с 1994 года. Фото: www.goarctic.ruКольская сверглубокая находится в запущенном состоянии с 1994 года. Фото: www.goarctic.ru
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20 мая прошла большая пресс-конференция по концепции развития Печенгского района. Большое внимание было уделено туризму, на который, несмотря на коронавирус, в Мурманской области делают большую ставку.

Чтобы привлечь гостей в Заполярья, хотят привести в порядок уже существующие туристические объекты, а также создать новые. Одна из точек роста - Кольская сверхглубокая скважина.

Работы на ней закончились в 1994 году, с тех пор она заброшена, но вызывает интерес как у россиян, так и иностранцев. Ведь это самая глубокая скважина в мире и занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Недавно о ней сняли мистический триллер «Кольская сверхглубокая», который этой осенью должен выйти на киноэкраны. Однако и добраться до Кольской сверхглубокой сложно, и смотреть особо не на что - все находится в полуразрушенном виде.

Впрочем, вице-губернатор Ольга Кузнецова сообщила, что объект будет восстановлен.

- Ведутся переговоры с федеральным агенством по туризму, чтобы Кольская сверхглубокая скважина была передана в федеральную собственность. Это даст возможность получить дополнительное финансирование для его восстановления, - отметила Ольга Александровна.

Так Кольская свеохглубокая станет одним из мест посещения для туристов, которые будут приезжать на курорт в Лиинахамари, где в рамках созданной ТОР "Столица Арктики" появится порт с возможностью захода туристических судов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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