Кольскую сверхглубокую скважину сделают туристическим объектом в Мурманской области

20 Май 2020 2020-05-20T16:28:04+03:00

Изменить размер текста: A A

20 мая прошла большая пресс-конференция по концепции развития Печенгского района. Большое внимание было уделено туризму, на который, несмотря на коронавирус, в Мурманской области делают большую ставку.

Чтобы привлечь гостей в Заполярья, хотят привести в порядок уже существующие туристические объекты, а также создать новые. Одна из точек роста - Кольская сверхглубокая скважина.

Работы на ней закончились в 1994 году, с тех пор она заброшена, но вызывает интерес как у россиян, так и иностранцев. Ведь это самая глубокая скважина в мире и занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Недавно о ней сняли мистический триллер «Кольская сверхглубокая», который этой осенью должен выйти на киноэкраны. Однако и добраться до Кольской сверхглубокой сложно, и смотреть особо не на что - все находится в полуразрушенном виде.

Впрочем, вице-губернатор Ольга Кузнецова сообщила, что объект будет восстановлен.

- Ведутся переговоры с федеральным агенством по туризму, чтобы Кольская сверхглубокая скважина была передана в федеральную собственность. Это даст возможность получить дополнительное финансирование для его восстановления, - отметила Ольга Александровна.

Так Кольская свеохглубокая станет одним из мест посещения для туристов, которые будут приезжать на курорт в Лиинахамари, где в рамках созданной ТОР "Столица Арктики" появится порт с возможностью захода туристических судов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американский журнал назвал Кольскую сверхглубокую дорогой в ад. Издание заинтересовалось "самым глубоким колодцем в мире" (Подробности)

Ужас, который живет в глубине под Териберкой. В Мурманской области снимали мистический триллер про Кольскую сверхглубокую (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU